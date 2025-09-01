«Астон Вилла» объявила о подписании контракта с экс-игроком «МЮ»

Бирмингемская «Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Виктором Линделёфом.

Линделёф играл за «красных дьяволов» с 2017 года по лето 2025 года. За этот период швед принял участие в 284 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

В составе сборной Швеции футболист провёл 71 матч, в которых забил три мяча. Также защитник успел поиграть за португальскую «Бенфику».