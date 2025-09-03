Футболист «Пари НН» перенес вторую операцию на колене в Германии

Защитник нижегородского «Пари НН» Александр Эктов перенес вторую операцию на коленном суставе в Германии, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Ранее главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, что у 29‑летнего игрока есть хроническая травма колена. Агент Эктова Анатолий Николаев в разговоре с «Матч ТВ» уточнил, что футболист вряд ли сыграет до конца года. В прошлом сезоне полузащитник провел 24 матча в МИР РПЛ и забил один мяч.

— Всё прошло хорошо, в плановом режиме. Мне бы хотелось поблагодарить профессора Херберта за высокий профессионализм. Также хочется сказать спасибо руководству клуба, тренерскому, медицинскому штабам за поддержку, содействие во всём и организацию при проведении операции. Она была для меня очень важной с точки зрения продолжения карьеры! Также хочется поблагодарить мою семью и моего агента за сопровождение и что были всегда рядом. Передаю большой привет всем болельщикам «Пари НН»! Понимаю, что впереди предстоит длительное восстановление. Но я готов к этому этапу и еще раз хочу сказать спасибо всем за поддержу! — сказал Эктов.

«Пари НН» с тремя очками занимает 15‑е место в турнирной таблице РПЛ. В восьмом туре чемпионата нижегородцы примут «Оренбург».

