Хави может возглавить «Байер» после отставки тен Хага

Бывший тренер «Барселоны» Хави может возглавить леверкузенский «Байер», об этом сообщает Sky Germany. Ранее сегодня стало известно об отставке Эрика тен Хага с поста главного тренера «фармацевтов».

Последним местом работы Хави была «Барселона». 45-летний специалист возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года по июнь 2024 года. Под его руководством «блауграна» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023 и выиграла Суперкубок страны. До работы в каталонском клубе Хави тренировал катарский «Аль-Саад».

В первых двух матчах чемпионата Германии нового сезона «Байер» набрал только одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «аспириновые» сыграют с франкфуртским «Айнтрахтом» на домашней арене. Встреча состоится в пятницу, 12 сентября, начало — в 21:30 мск.

