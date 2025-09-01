Нападающий «Сочи» может стать одноклубником Роналду

Форвард «Сочи» Сауль Гуарирапа может перейти в саудовский «Аль-Наср» и стать одноклубником Криштиану Роналду. Об этом сообщил Metaratings.ru.

По данным источника, речь об аренде с обязательным правом выкупа. Венесуэлец станет дублером кого-то из трио Садио Мане – Роналду – Жоау Феликс.

Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 млн евро. Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что игрока может приобрести ЦСКА, в котором Сауль провел весь прошлый сезон и забил пять голов в 20 встречах РПЛ. В текущем розыгрыше Гуарирапа не отличился ни разу.

По словам президента «Сочи» Бориса Ротенберга, новым рулевым команды станет Игорь Осинькин. Предыдущий тренер Роберт Морено стал инициатором покупки Гуарирапы в сезоне-2023/24.

Летом «Аль-Наср» отдал в аренду «Фенербахче» форварда Джона Дурана.