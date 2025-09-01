Тарпищев высказался о матче ЦСКА c «Краснодаром»

Президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев заявил «Матч ТВ», что судьи своими решениями «сломали» матч седьмого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Краснодаром», а также оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке» и Валерия Карпина в «Динамо».

© Матч ТВ

В воскресенье «Краснодар» в гостевом матче сыграл вничью с ЦСКА — 1:1. В первом тайме главный судья Рафаэль Шафеев не засчитал по одному голу каждой из команд, во втором тайме удалил нападающего гостей Джона Кордобу, который после игры сказал, что может уйти из РПЛ из‑за несправедливых судейских решений. После матча главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что клуб попросит отменить эту карточку.

— Что касается ЦСКА, о чемпионстве рано говорить. Выглядят они здорово, но лихорадить их будет однозначно по ходу сезона. Пока идут хорошо. Но говорить, увы, приходится о судействе, а не о футболе. Если говорить о матче тура, считаю, судья вообще сломал игру. Судейство безобразное. Слова Кордобы о том, что хочет покинуть наш чемпионат — это эмоции. Но ситуация такая, что судьи ломают игру. Это идиотизм. Ошибка на ошибке. Если говорить о «Спартаке», то победа получилась натужной в игре с «Сочи» (2:1). Какое‑то время «Спартак» вообще мяч просто катал без каких‑либо идей. О чем думал Станкович? Что сочинцы безоглядно побегут вперед что ли? Так никто не играет. Что касается «Динамо», то команда‑то хорошая у Карпина. Но почему больше нет того стиля игры, который приносил результат? Наверное, есть недопонимание того, кто и что хочет. Говорят, что совмещение зло? Думаю, что в данном случае это не влияет ни на что, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

В семи турах «Краснодар» набрал 16 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (15) идет вторым, «Спартак» (11) — шестым. «Динамо» (8) располагается на девятой строчке.