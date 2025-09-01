Московское «Торпедо» объявило о трансфере 27-летнего колумбийского полузащитника Ейсона Гусмана в бразильский клуб «Форталеза».

«Ейсон, желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что «Торпедо» собирается обратиться в ФИФА в связи с неявкой 27-летнего футболиста в расположение команды.

Гусман перешёл в московский клуб из «Депортес Толима» в январе текущего года за € 1,8 млн, что стало рекордной покупкой в истории автозаводцев. За это время Гусман отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей в 11 матчах за «Торпедо».