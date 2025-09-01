«Зенит» и «Локомотив» интересуются хавбеком «Сочи» Кравцовым (Metaratings)

«Зенит» и «Локомотив» интересуются опорником «Сочи» Кириллом Кравцовым.

«Зенит» и «Локомотив» интересуются полузащитником «Сочи»
Об этом сообщает Metaratings.

Утверждается, что клубы могут вернуться к более предметному обсуждению потенциального трансфера Кравцова зимой, так как сейчас полузащитник набирает форму после травмы.

Кравцов – воспитанник академии «Зенита». В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в Мир РПЛ за «Сочи». Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

