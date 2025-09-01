Футболист "Зенита" вновь сменил спортивное гражданство

Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос вновь сменил спортивное гражданство. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сантос снова будет выступать под бразильским флагом и станет легионером в чемпионате России. В августе футболист принял вызов в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.

В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское. В октябре того же года капитан "Зенита" получил российский паспорт.

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.

Ранее Сантос выступал за бразильские "Наутико" и "Атлетико Минейро", испанскую "Гранаду" и итальянский "Удинезе". В составе "Атлетико Минейро" он стал победителем Кубка Бразилии (2014) и Суперкубка Южной Америки (2014), в котором встречаются победители двух главных клубных турниров континента - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. В составе сборной Бразилии Сантос стал олимпийским чемпионом в 2016 году.