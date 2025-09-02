Игроки "Зенита" провели первую тренировку в составе сборной Бразилии

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике начали подготовку к матчам сборной Бразилии против Чили и Боливии.

© Rusfootball

Об этом сообщает пресс?служба Бразильской конфедерации футбола. Сентябрьские матчи сборной Бразилии пройдут в рамках отбора к чемпионату мира?2026. 5 сентября Бразилия сыграет с Чили, 10 сентября – встретится с Боливией.

Напомним, в октябре 2024 года Сантос получил российский паспорт и разрешение от ФИФА на смену спортивного гражданства, что позволило снять с него статус легионера Российской Премьер-лиги. Накануне стало известно, что игрок вновь поменял спортивное гражданство на бразильское и теперь является легионером в заявке "Зенита".