Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вновь получил статус легионера в РПЛ

Советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос вновь будет считаться легионером в чемпионате России.

«Будем следить за его успехами в сборной Бразилии, и он будет выходить на поле как легионер», — приводит слова Медведева «СЭ».

Ранее сообщалось о том, что Сантос официально сменил спортивное гражданство на бразильское, чтобы дебютировать за национальную сборную в сентябрьских отборочных матчах на чемпионат мира 2026 года против Чили и Боливии.

Данные встречи запланированы на 5 и 10 сентября.

В текущем сезоне 2025-2026 Дуглас провел за петербургскую команду 7 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего латиноамериканского футболиста в 9 млн. евро.

Министерство спорта РФ совместно в РФС обсуждает возможное сокращение числа иностранцев в заявке команд РПЛ до десяти, при пяти легионерах на поле, начиная с сезона 2026-2027 годов.

С учетом вернувшегося легионерского статуса Сантоса, в заявке «Зенита» сейчас насчитывается 13 иностранных футболистов.

После 7 сыгранных туров сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака с 12 очками в активе идут на пятом месте в РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов.