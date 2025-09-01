Сборная России посвятит осенние матчи Году защитника Отечества

Цикл осенних матчей сборной России по футболу будет посвящен проходящему в стране Году защитника Отечества.

© РФС

Об этом сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза. Отмечается, что таким образом, РФС продлит серию акций, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Первая товарищеская встреча сборной России состоится 4 сентября с Иорданией в Москве на стадионе “Лукойл Арена”. 10 октября национальная команда страны встретится со сборной Ирана в Волгограде. Матч с командой Боливии пройдет в Москве 14 октября, 12 ноября российская сборная сыграет с Перу в Санкт-Петербурге, 15 ноября – с Чили в Сочи.