Футболиста «Зенита» обвинили в продажности

Возвращение защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в бразильское спортивное гражданство свидетельствует о его продажности. Такое мнение в комментарии порталу «ВсеПроСпорт» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Это дискредитирует, прежде всего, самого игрока и демонстрирует его «продажность». Он может поменять гражданство в любой момент ради денег, поэтому надо внимательнее относиться к тому, как мы выдаем российские паспорта. Считаю это безобразным поведением, впредь будем тщательнее разбирать подобные ситуации», — сказал Свищев.

Накануне стало известно, что Сантос отказался от спортивного гражданства России ради возможности выступать за сборную Бразилии. В 2024 году футболист получил паспорт РФ и перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге. Однако теперь он вновь получил статус иностранного футболиста. Напомним, что со следующего сезона лимит на легионеров ужесточится: начнется переход на формат, при котором в заявке клуба может быть не больше 10 иностранцев, при этом лишь пятеро из них могут одновременно находиться на поле.