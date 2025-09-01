Агкацев и Кривцов не сыграют с командами Иордании и Катара

Футболисты «Краснодара» Станислав Агкацев и Никита Кривцов пропустят товарищеские матчи сборной России против команд Иордании и Катара, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

© Матч ТВ

Как отмечается, голкипер и полузащитник не помогут сборной из‑за микроповреждений, полученных в матчах за «Краснодар». Вместо Агкацева в национальную команду вызван вратарь казанского «Рубина» Евгений Ставер.

Товарищеский матч против сборной Иордании состоится 4 сентября на «Лукойл Арене» в Москве, игра с командой Катара — 7 сентября в Эр‑Райяне.

Прямые трансляции БетБум матчей сборной России смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.