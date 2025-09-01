Назван лучший по отраженным ударам вратарь в РПЛ

По данным аналитической компании «Рустат», голкипер петербургского «Зенита» Денис Адамов с показателем в 87% является лучшим вратарем чемпионата России по доле отраженных ударов после 7-ми сыгранных туров.

В среднем, за игру россиянин отбивает 4,33 мяча и делает 2 сейва.

Конкурент Адамова по вратарской бригаде «Зенита», Евгений Латышонок, расположился на 17 позиции представленного рейтинга с 54% отбитых мячей.

Адамов пополнил состав «Зенита» летом 2023-го года за 1 млн. евро.

Трудовое соглашение отечественного голкипера с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027-го года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Предыдущей командой футболиста стал «Сочи».

В текущем сезоне 2025-2026 Денис провел за петербургскую команду 5 матчей во всех турнирах, трижды сумев сохранить свои ворота «сухими».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 1 млн. евро.

Ранее Адамов получил дебютный в карьере вызов в сборную России.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина в рамках предстоящего тренировочного сбора проведёт два товарищеских матча: 4 сентября сыграет на «Лукойл Арене» против Иордании, 7 сентября – на стадионе «Аль-Садд» (Эр-Райян) против Катара.