Перрен оценил удаление Кордобы в матче с ЦСКА

Перрен об удалении Кордобы в матче с ЦСКА: «Несправедливо, мы все согласны, что это слишком суровое решение. Джон знает, что не хотел нарушать правила»
Гаэтан Перрен считает несправедливым удаление Джона Кордобы в матче с ЦСКА.
«Краснодар» сыграл вничью с армейцами (1:1) в матче 7-го тура АПЛ. На 56-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку – проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, форвард «Краснодара» пнул его в защитника ЦСКА Мойзеса и зацепил шипами его руку.
– Это не моя работа. Я не видел точных повторов. Думаю, он поторопился и, возможно, ошибся. Это досадно, потому что это немного портит матч. А ведь это была отличная игра. В итоге мы показали бойцовские качества. Мы заработали одно очко, несмотря на эту, как я думаю, судейскую ошибку. Таков футбол, так бывает.
– Но что говорит Кордоба? С журналистами он разговаривал восемь минут и был очень зол.
– Конечно, потому что это несправедливо. Он знает, что не хотел нарушать правила. У него не было такого намерения. В общем, он считает это суровым решением, мы все с этим согласны. Как я сказал, это футбол, – сказал полузащитник «Краснодара».
