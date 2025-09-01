Мостовой назвал главную проблему российского судейства

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о судейских ошибках в Мир Российской Премьер-Лиге. В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:1) судья Рафаэль Шафеев отменил гол полузащитника армейцев Матвея Кисляка и показал красную карточку форварду «быков» Джону Кордобе.

© Чемпионат.com