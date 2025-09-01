Глава «Зенита» прокомментировал смену Сантосом гражданства с российского на бразильское

Советник председателя правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение защитника клуба Дугласа Сантоса сменить спортивное гражданство с российского на бразильское. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Медведев отметил, что клуб планирует наблюдать за игрой футболиста в новом статусе.

«Что планирует делать "Зенит" после смены спортивного гражданства Дугласа Сантоса? Следить за его успехами в сборной Бразилии, и он будет выходить на поле как легионер», — сказал он.

Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Решение вступило в силу 31 августа.

Ранее Сантос отреагировал на вызов в сборную Бразилии. Футболист отметил, что новости сделали его счастливым, и назвал честью возможность служить сборной этой страны.