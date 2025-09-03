Стало известно, сменит ли Слуцкий Карпина в «Динамо»

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков в своем Telegram-канале опроверг переговоры столичного «Динамо» с российским тренером Леонидом Слуцким.

По его словам, информация о возможном назначении тренера «Шанхай Шэньхуа» не имеет под собой никаких оснований.

«Спросил про информацию о Слуцком, не у игроков, конечно. Как и думал — полная ерунда», — написал Казаков.

Под руководством Карпина московская команда набрала всего восемь очков в семи турах и располагается на девятой строчке в туррнирой таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре бело-голубые потерпели поражение от «Динамо» из Махачкалы.

Подписать Слуцкого в «Динамо» призвал болельщик клуба, блогер Илья Мэддисон. Он в нецензурной форме раскритиковал Карпина и сообщил, что располагает инсайдерской информацией о переговорах бело-голубых с наставником «Шанхай Шэньхуа».