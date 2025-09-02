Защитник Пальцев объяснил, почему не попал в итоговый состав сборной России

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев заявил «Матч ТВ», что главному тренеру сборной России виднее, кого вызывать в национальную команду, и есть, видимо, футболисты лучше него.

© Матч ТВ

Пальцев вошел в расширенный состав из 39 футболистов на товарищеские матчи против команд Иордании и Катара, но не попал в окончательную заявку сборной России. В этом сезоне Пальцев провел 7 матчей в МИР РПЛ и 3 игры в FONBET Кубке России.

— Как думаете, почему вас отцепили от сборной? Не заслужили?

— Видимо, нет, раз не вызвали. Есть люди лучше. Тренеру видней, — сказал Пальцев «Матч ТВ».

В рамках сентябрьского сбора состоятся БетБум товарищеские матчи сборной России против команд Иордании (4 сентября, стадион «Спартака» в Москве) и Катара (7 сентября, Эр‑Райян).

БетБум матчи сборной России смотрите в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.