Тумилович: Станкович решил срубить в «Спартаке» денег

‎Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной Беларуси Геннадий Тумилович поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

© Спорт день за днем

‎

‎«Станкович очень хорошо играет на публику, хотя на самом деле он обычный тренер, который решил срубить в «Спартаке» денег и уехать к себе домой», — приводит слова Тумилович Metaratings.ru.

‎

‎Сербский специалист возглавил «Спартак» летом 2024 года. Бывшим клубом Станковича является венгерский «Ференцварош». Ранее в СМИ появились слухи о том, что тренера могут уволить до конца августа, но этого не произошло.

‎

‎В прошлом сезоне красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. Москвичи отстали от чемпиона «Краснодара» на 10 баллов.

‎

‎После 7 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» находится на шестой строчке, имея 11 очков.

‎

‎13 сентября спартаковцы сыграют против московского «Динамо». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16:45 по московскому времени.