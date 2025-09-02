«Спартак» избавляется от двоих легионеров

Московский «Спартак» избавляется от двух иностранных футболистов. Команду покинут парагвайцы Хесус Медина и Алексис Дуарте.

По информации инсайдера Сесара Луиса Мерло, Медина продолжит карьеру в клубе «Дамак» из Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в соцсети Х. Ожидается, что о трансфере будет официально объявлено в ближайшие дни.

Дуарте же продолжит карьеру в бразильском «Сантосе». По информации UOL, он в ближайшее время прилетит в Сан-Паулу, где пройдет медобследование для новой команды. Сообщается, что сумма трансфера составит $4 млн.

Алексис перешел в «Спартак» в январе 2023 года. С тех пор он провел за команду 67 матчей во всех турнирах. В июле того же года состав красно-белых пополнил Медина, при этом он пришел из стана принципиального соперника – ЦСКА. За 10-кратных чемпионов России Хесус сыграл 58 матчей и забил восемь мячей.

Со следующего сезона в Российской премьер-лиге начнется переход к новому формату лимита на легионеров, который предусматривает 10 иностранцев в заявке, при этом пятеро из них могут находиться на поле одновременно. Министр спорта Михаил Дегтярев заявлял, что переход будет смягчен, и в предстоящем сезоне количество легионеров на поле может составлять шесть.