«Сочи» объявил об отставке Морено с поста главного тренера

«Сочи» объявил об отставке главного тренера Роберто Морено.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Клуб также покинут помощники Морено, входившие в тренерский штаб. Об этом сообщила пресс-служба «южан» в социальных сетях.

Морено занял пост главного тренера «Сочи» 15 декабря 2023 года. Ранее испанский специалист возглавлял «Гранаду» в чемпионате Испании, которую он покинул в марте 2022 года. Морено также известен по работе в «Монако», а также в 2019 году под его руководством 10 матчей провела сборная Испании, когда он заменял Луиса Энрике, покинувшего пост главного тренера по семейным причинам.

На этой неделе появилась информация, что пост главного тренера «Сочи» займет Игорь Осинькин. Сообщалось, что контракт 60-летнего специалиста будет рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления в случае выполнения определённых условий.