Московский "Спартак" продлил контракт с российским футболистом Русланом Литвиновым до дета 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение действовало до лета 2026 года.

Литвинову 24 года, он является воспитанником "Спартака".

В текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок провел семь матчей и отметился результативной передачей. За сборную России Литвинов принял участие в пяти встречах.

"Спартак" после семи туров набрал 11 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.