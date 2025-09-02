Григорян: сборная Иордании играет в примитивный футбол

Бывший главный тренер «Химок» Александр Григорян поделился мнением об уровне сборной Иордании перед предстоящим товарищеским матчем против сборной России.

«Очень скромная сборная, которая играет в достаточно примитивный футбол. Даже с равными себе соперниками большую часть игры строит философию в атаке на простоте. Мяч достаточно медленно циркулирует, схема 3–4–3, но, как правило, это превращается в 5–4–1. Видно, что состав ротируется минимально, внутри царит атмосфера семьи. Это часто бывает в таких средненьких командах, когда сборная как семья бьется в каждом матче», – приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

С февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную. По этой сборная России не смогла завершить отборочный раунд на Чемпионат мира-2022 в Катаре и не принимала участие в квалификации на Евро-2024.

В последние три года команда под руководством главного тренера Валерия Карпина проводила только товарищеские матчи с рядом африканских и азиатских стран. В июне россияне провели товарищеские матчи против сборной Нигерии (1:1) и Беларуси (4:1).

Сборная России сыграет с Иорданией 4 сентября, встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве.