Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о целях московского клуба на текущий сезон.

«Глядя на таблицу сейчас, наверное, неправильно говорить о чемпионстве. Правильно говорить о том, что нужно сконцентрироваться на победе в каждом ближайшем матче. Это самая правильная цель», – приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» после семи туров чемпионата России-2025/26 набрал 11 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. 30 августа команда под руководством главного тренера Деяна Станковича обыграла «Сочи» (2:1) и продлила победную серию до двух матчей подряд. До этого красно-белые не выигрывали в РПЛ на протяжении четырех игр подряд. На этом отрезке красно-белые потерпели два поражения (от «Локомотива» и «Балтики»), а также дважды сыграли вничью (с «Зенитом» и «Акроном»).

«Спартак» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/17. В Кубке России московская команда побеждала в 2022 году. В прошлом сезоне красно-белые финишировали на четвертом месте в чемпионате, а в Кубке страны дошли до финала Пути регионов, где уступили «Ростову».