Выяснилось, за сколько "Спартак" хочет подписать защитника "Фенербахче"

Московский "Спартак" и турецкий "Фенербахче" договорились о трансфере защитника Александера Джику.

Об этом сообщает A Spor. По информации источника, сумма трансфера достигнет 4 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что московская команда планирует подписать ганского футболиста свободным агентом. Сообщалось, что вместе со "Спартаком" трансфер Джику также интересен турецкому "Бешикташу", итальянской "Фиорентине" и португальской "Браге". В предыдущем сезоне 31-летний защитник выступил в 38 матчах за "Фенербахче", в которых записал на свой счет один забитый мяч и получил 11 предупреждений. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6,5 миллионов евро.