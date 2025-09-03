Слуцкий отреагировал на слова Дзюбы о слабом составе "Акрона"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал заявление нападающего "Акрона" Артема Дзюбы о слабом составе тольяттинской команды.

"На мой взгляд, такая провокация в лице Дзюбы, когда он говорит "мы что, хотим вылететь"… Я считаю, что его использовали. Начинать это выносить в прессу — на мой взгляд, неправильно. "Акрон" абсолютно в своих рамках, в своей цифровой зоне, в которой он должен быть", – сказал Слуцкий на канале "Это футбол, брат!"

Напомним, после поражения "Акрона" от ЦСКА в матче шестого тура РПЛ (1:3) Артем Дзюба публично обратился к руководству тольяттинского клуба. По его словам, в составе "Акрона" играют в основном молодые футболисты и команда нуждается в усилении. Дзюба отметил, что с таким составом красно-черные рискуют вылететь из Российской Премьер-Лиги. После семи туров РПЛ "Акрон" занимает 13-е место в турнирной таблице с шестью очками.