Морено прокомментировал уход из «Сочи»

Роберт Морено заявил, что отказался от части неустойки после ухода из «Сочи».

Сегодня клуб объявил об уходе 47-летнего испанца с поста главного тренера. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

После 7 туров команда занимает последнее место в Мир РПЛ с 1 очком. Ранее сообщалось, что клуб должен заплатить тренеру 2 миллиона евро в случае увольнения.