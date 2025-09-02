Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с «Манчестер Сити».

Соглашение с итальянским голкипером рассчитано на 5 лет, до 2030 года.

«ПСЖ» получит от «Ман Сити» 30 миллионов фунтов (35 млн евро) за 26-летнего вратаря.

Доннарумма выступал за парижский клуб на протяжении четырех сезонов. В «ПСЖ» итальянец выиграл 10 трофеев, в том числе Лигу чемпионов в прошлом сезоне и четыре титула в Лиге 1.

Подробная статистика чемпиона Европы в составе сборной Италии и бывшего голкипера «Милана» доступна здесь.