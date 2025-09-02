Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Интер»

«Интер» арендовал у «Манчестер Сити» защитника Мануэля Аканджи до конца сезона, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба. В договоре об ар«Интер» арендовал у «Манчестер Сити» защитника Мануэля Аканджи до конца сезона, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

В договоре об аренде 30‑летнего швейцарского футболиста прописана опция выкупа, которая может стать обязательной при достижении определенных условий.

Аканджи стал игроком «Манчестер Сити» в 2022 году, перейдя из дортмундской «Боруссии». Защитник провел за «горожан» 136 матчей, дважды выиграл чемпионат Англии, по разу — Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Источник:Официальный сайт «Интера»