Футболист «Краснодара» сравнил судейство в России и Франции

Французский футболист "Краснодара" Гаэтан Перрен высказался о судействе в РПЛ.

"Бывают ли такие моменты с судейством во Франции? Конечно, поэтому я и говорю, что это ошибка. Судьи ошибаются везде, не только здесь. Игроки ошибаются — таков футбол, так бывает. Теперь нужно двигаться вперед. Мы взяли одно очко и продолжаем двигаться дальше", - цитирует Перрена "СЭ".

Гаэтан Перрен перешел в "Краснодар" из французского "Осера" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Полузащитник провел за "быков" во всех турнирах 6 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

В 7 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде сыграл вничью с ЦСКА - 1:1. Главный арбитр Рафаэль Шафеев во втором тайме показал прямую красную карточку форварду "быков" Джону Кордобе. После 7 сыгранных туров команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками.