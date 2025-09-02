«Ахмат» объявил о переходе марокканского нападающего

Нападающий сборной Марокко Эль-Махрауи перешел в «Ахмат».
«Ахмат» заключил долгосрочный контракт с нападающим марокканского клуба «Мекнес» Анасом Эль-Махрауи.
Футболист сборной Марокко будет выступать за грозненский клуб в течение ближайших четырех сезонов.
В прошлом сезоне 24-летний форвард сыграл 30 матчей за «Мекнес», в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи», – говорится в сообщении грозненского клуба.
