Юношеская сборная России проведет товарищеские матчи с командой Белоруссии

Юношеская сборная России до 18 лет проведет два товарищеских матча с командой Белоруссии

Юношеская сборная России до 18 лет проведет два товарищеских матча со сверстниками из Белоруссии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды пройдет в Минске с 1 по 9 сентября. Товарищеские матчи состоятся 5 и 8 сентября.

Тренерский штаб юношеской сборной России вызвал на учебно‑тренировочный сбор 22 футболиста:

Вратари: Егор Плотников («Динамо» Москва), Яхья Магомедов («Ахмат» Грозный);

Защитники: Кирилл Данилов (ЦСКА Москва), Александр Лубнин («Динамо» Москва), Максим Радченко («Ростов» Ростов‑на‑Дону), Игорь Русяев («Чертаново» Москва), Артем Семин («Локомотив» Москва), Артем Хмарин («Краснодар»);

Полузащитники: Павел Голубков, Егор Гуренко (оба — «Краснодар»), Семен Николаев, Артем Пономарчук (оба — ЦСКА Москва), Виталий Бондарев («Урал» Екатеринбург), Артем Змеев («Динамо» Москва), Матвей Иванов («Зенит» Санкт‑Петербург), Никита Массалыга («Спартак» Москва);

Нападающие: Максим Воронов («Урал» Екатеринбург), Арсений Дмитриев («Акрон» Тольятти), Андрей Касаджиков («Зенит» Санкт‑Петербург), Казбек Мукаилов («Краснодар»), Вадим Рассадин («Ростов» Ростов‑на‑Дону), Матвей Тороп («Чайка» Песчанокопское).

