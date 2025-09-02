«Реал» недоволен судейством в Ла Лиге. «Мадрид» возмущен отменой гола Гюлера и считает, что в пользу «Барсы» и «Атлетико» совершены «явные ошибки» (ESPN)
«Реал» по-прежнему недоволен судейством в чемпионате Испании.
По данным ESPN, «Мадрид» все еще обеспокоен качество работы арбитров в Ла Лиге, несмотря на летние изменения в техническом комитете судей (CTA). В то же время в клубе надеются, что ситуация изменится по ходу сезона.
«Реал» особенно обеспокоила отмена гола Арды Гюлера из-за игры рукой турка в матче с «Мальоркой» (2:1). Клуб считает, что в этом эпизоде арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес неправильно интерпретировал правило игры рукой в атаке.
Кроме того, «Реал» возмущен решениями арбитров в матчах «Алавес»- «Атлетико» (1:1) и «Райо Вальекано» – «Барселона» (1:1). В «Мадриде» считают решения засчитать гол Джулиано Симеоне и назначение пенальти на Ламине Ямале «явными судейскими ошибками».
Тренер «Утрехта» об отказе продавать Эль-Каруани «Спартаку»: «Здорово, что клуб не стал сотрудничать с российской командой»
«Реал» недоволен судейством в Ла Лиге. «Мадрид» возмущен отменой гола Гюлера и считает, что в пользу «Барсы» и «Атлетико» совершены «явные ошибки» (ESPN)
Дмитрий Чернышенко: «Спорт как универсальный язык общения очень развит, особенно в отношениях с Китаем»
Тренер «Утрехта» об отказе продавать Эль-Каруани «Спартаку»: «Здорово, что клуб не стал сотрудничать с российской командой»
«Реал» недоволен судейством в Ла Лиге. «Мадрид» возмущен отменой гола Гюлера и считает, что в пользу «Барсы» и «Атлетико» совершены «явные ошибки» (ESPN)
Дмитрий Чернышенко: «Спорт как универсальный язык общения очень развит, особенно в отношениях с Китаем»