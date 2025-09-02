Переход нападающего испанского клуба в "Сочи" сорвался

Переход нападающего "Лас-Пальмаса" Сори Каба в "Сочи" сорвался.

© Rusfootball

"Переход Сори Каба в "Сочи". сорвался. Игрок не поедет в Россию. Это было совместное решение и российского клуба, и самого футболиста", - сообщает источник Sport24.

Сори Каба выступает за испанский "Лас-Пальмас" с лета 2023 года - нападающий провел за клуб во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 голевую передачу. Ранее гвинейский форвард был игроком "Мидтьюлланна", "Эльче" и "Кардиффа". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1 миллион евро.