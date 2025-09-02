Тренер «Утрехта» высказался об отказе продавать Эль-Каруани «Спартаку»

Тренер «Утрехта» об отказе продавать Эль-Каруани «Спартаку»: «Здорово, что клуб не стал сотрудничать с российской командой»
Тренер «Утрехта» рад, что клуб не продал Суфьяна Эль-Каруани «Спартаку».
Ранее стало известно, что клуб из Нидерландов заблокировал переход Эль-Каруани в «Спартак» «по соображениям морали».
«Я горжусь семьей Эль-Каруани и «Утрехтом». Они приняли решение, на которое обычно не идут ни в жизни, ни в футболе. Здорово, что они не стали сотрудничать с российским клубом. Большинство клубов сосредоточено на деньгах. Я встречался с отцом Суфьяна, который также сыграл свою роль в этом вопросе. Думаю, у самого Суфьяна тоже были сомнения – не в плане финансов – стоит ли ему переходить. Но об этом он должен говорить сам. Я не заметил у него большого разочарования – скорее облегчение», – цитирует Рона Янса Voetbal International.