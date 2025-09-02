Булыкин: «Локомотив» может столкнуться с проблемами после матчей сборных

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал турнирные перспективы столичной команды в текущем розыгрыше чемпионата России 2025-2026 годов.

«Не сказал бы, что «Локомотив» на ходу. Пауза на матчи сборной даёт возможность всё выяснить. Единственная проблема с игроками сборной, которые вернутся в разном состоянии», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Из «Локомотива» в основную сборную России отправились Морозов, Сильянов, Баринов, Батраков и Воробьев, в молодежную – Веселов, Погостнов, Сылтыков и Раков, а также Руслан Мялковский, который проведет два матча отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы 2027 в составе сборной Беларуси.

31 августа столичный «Локомотив» на своем поле упустил победу над «Крыльями Советов» (2:2).

На 89‑й минуте, при счете 2:1 в пользу красно-зеленых, главный арбитр встречи Карасев после просмотра VAR отменил гол Комличенко из‑за нарушения на вратаре самарцев Песьякове.

После этого Николай нарушил правила в своей штрафной площади и был удален с поля за вторую желтую карточку, а «Крылья Советов» сравняли счет с пенальти.

После 7 сыгранных туров «Локомотив» с 15 очками в активе идет на четвертом месте в РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов.

В предстоящих турах чемпионата России «Локомотив» сыграет дома против казанского «Рубина», а также встретится на выезде с грозненским «Ахматом» и махачкалинским «Динамо».