В "Зените" отреагировали на информацию о возможном уходе Жерсона

Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался об информации о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.

- Это неправда, - сказал Медведев в интервью корреспонденту Sport24.

Ранее появилась информация, что "Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" из Саудовской Аравии по продаже Жерсона.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями.