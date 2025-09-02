Сычев ответил, стоит ли «Динамо» увольнять Карпина

Российский экс-футболист Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, стоит ли московскому «Динамо» увольнять Валерия Карпина с поста главного тренера на фоне неудачного старта в новом сезоне. По итогам семи туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице.

