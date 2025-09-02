Челестини подарил Акинфееву памятную футболку

Главный тренер столичного ЦСКА Фабио Челестини вручил капитану армейцев Игорю Акинфееву его памятную футболку с матча 15-летней давности, когда они играли друг против друга.

В 2010 году швейцарец и россиянин встречались в очном противостоянии в матче Лиги Европы, тогда ЦСКА победил «Лозанну» со счетом 5:1. Акинфеев защищал ворота ЦСКА, а Челестини играл за «Лозанну».

Футболка отечественного голкипера с того матча до сих пор хранилась в семье Челестини. Ее попросил старший сын Фабио, который тоже был вратарем.

27 июля Акинфеев провел свою 800-ую игру в составе ЦСКА, в которых воспитанник системы армейцев пропустил 718 голов, а также сыграл «на ноль» в 334 матчах.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 39-летнего отечественного голкипера в 1 млн. евро.

После 7 сыгранных туров ЦСКА под руководством Фабио Челестини с 15 очками в активе идет на втором месте в РПЛ розыгрыша 2025-2026 годов.

В предстоящих матчах чемпионата России ЦСКА сыграет дома против калининградской «Балтики», а также встретится на выезде с «Ростовом» и «Сочи».