Антони заплакал на презентации в «Бетисе»

Антони не сдержал слез на презентации в «Бетисе» после трансфера из «МЮ».

В последний день трансферного окна бразильский вингер перешел в «Бетис» за 22+3 млн евро.

«Севилья красивее Манчестера. Наконец-то я здесь. Я провел больше 40 дней в отеле, было очень тяжело. Но все знали, что я хочу вернуться в «Бетис». Было очень тяжело, но теперь я здесь. Не могу дождаться, когда снова надену форму «Бетиса». Могу только поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Любовь очень важна для меня, и за деньги ее не купить. Я ждал до последнего дня, чтобы вернуться в «Бетис». Я счастлив в городе и в клубе, который люблю. Только моя семья знает, как тяжело мне было в «МЮ». Я тренировался отдельно от остальных. Но я знал, что этот невероятный момент приближается. Конечно, я боялся, что этого не произойдет, но я ждал, потому что очень верил», – сказал Антони.

Бразилец заплакал, когда говорил о периоде в «Манчестер Юнайтед».