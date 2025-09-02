В «Манчестер Сити» прокомментировали переход Эдерсона в «Фенербахче»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал переход голкипера Эдерсона в турецкий «Фенербахче».

«Эдерсон был невероятным игроком для «Манчестер Сити». Тот факт, что ни один вратарь никогда не выигрывал больше титулов Премьер-лиги, говорит всё, что нужно знать о его качестве и стабильности в футболке «Сити». Он сыграл огромную роль во всех наших успехах за последние годы, а его мастерство и смелость были решающими факторами, помогавшими «Сити» играть в тот прекрасный футбол, который мы видели. Он действительно закрепил своё место в истории «Манчестер Сити», и мы все желаем ему успехов в следующем этапе его карьеры. Он уходит, зная, что всегда будет желанным гостем в этом футбольном клубе», — приводит слова Вианы официальный сайт клуба.

Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года. В составе «горожан» бразилец провёл 372 матча, в которых 168 раз сыграл «на ноль». За время в клубе вратарь стал обладателем 18 трофеев. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.