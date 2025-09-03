Непомнящий оценил перспективы "Балтики" в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах "Балтики" в этом сезоне РПЛ.

- Хотел бы пожелать, чтобы они держались наверху как можно дольше. То, что "Балтика" не будет бороться за выживание, — это точно. А вот на каком месте в первой восьмерке команда будет — это вопрос, - сказал Непомнящий Metaratings.

Напомним, "Балтика" вернулась в РПЛ в этом сезоне, став победителем Первой Лиги в сезоне-2024/2025.

На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются на третьем месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 15 очков в 7 матчах. Команда идет без поражений в чемпионате.