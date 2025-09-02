Защитник «Пари НН» рассказал о модели игры Шпилевского

Белорусский защитник «Пари НН» Вадим Пигас в интервью корреспонденту «Спорт День за Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ высказался о работе со своим соотечественником Алексеем Шпилевским, который с июня работает главным тренером нижегородского клуба.

– Как тебе работается под руководством соотечественника Алексея Шпилевского в «Пари НН»? Слышал, что в «Арисе» у него были жесткие, интенсивные и энергозатратные тренировки, с прицелом на атаку. Сейчас так же?

– Да, это 100% так. Он придерживается европейской модели футбола, и мне это очень нравится. Высокий прессинг, игра низом, осознанные действия как в атаке, так и в обороне. Тренировки всегда разнообразные, мы работаем над всеми компонентами.

– Также слышал мнение, что подобный подход Шпилевского к тренировочному процессу как будто бы не совсем подходит по уровню игрокам «Пари НН». Не возникает ли иногда внутри команды ощущение, что какие-то идеи главного тренера вам не понятны?

– Нет, я думаю, что такого нет. Все понимают, как до этого играл «Пари НН», – была немножко другая модель игры – немного попроще, скажем так. И теперь мы перестраиваемся. Конечно, на это нужно время, чтобы привыкнуть играть в такой футбол. Тем более, против «Зенита», «Спартака», «Динамо» – таких команд, которые с детства, наверное, такой футбол ставят. Я бы сказал, что просто нужно время. Хотя я считаю, что в некоторых компонентах мы не уступили «Зениту».

После семи туров «Пари НН» занимает 15-е место, набрав три очка.