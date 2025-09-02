Семшов высказался об увольнении главного тренера "Сочи"

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался об увольнении Роберта Морено с поста главного тренера "Сочи".

- Замена Морено в "Сочи" абсолютно логичная, но запоздалая. Команда выглядит плохо, и результат абсолютно закономерен. Дальше терпеть уже это было нельзя, - сказал Семшов "РБ Спорт".

Новым главным тренером "Сочи" станет Игорь Осинькин.

Роберт Морено тренировал "Сочи" с 2024 по 2025 год. Под его руководством южане вылетели в Первую Лигу, затем вернулись в элитный дивизион. На данный момент "Сочи" занимает последнее место в РПЛ с 1 очком.