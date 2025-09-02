Масалитин высказался о результатах "Динамо"

Бывший российский футболист Валерий Масалитин высказался о результатах московского "Динамо" на старте сезона.

- Не скажу, что это совсем провал, но и не тот результат, на который там рассчитывали. Вопрос в том, насколько хватит терпения у руководства. Методики Карпина не работают, - сказал Масалитин "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" в летнее межсезонье.

На данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются на десятом месте в РПЛ, имея в своем активе 8 очков в семи матчах. В восьмом туре чемпионата бело-голубые сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 13 сентября.