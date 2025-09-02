Паршивлюк рассказал, когда хотел бы начать самостоятельную тренерскую карьеру
Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк в разговоре с «Матч ТВ» рассказал, когда хотел бы начать самостоятельную тренерскую карьеру.
Летом 2024 года Паршивлюк завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Марцела Лички в «Динамо». Сейчас он работает в тренерском штабе Валерия Карпина.
— Сергей Паршивлюк — главный тренер. В будущем это реально?
— Это то, чего я хочу.
— Сколько отводите времени на реализацию плана?
— Сложно загадывать, но через два года я хотел бы тренировать самостоятельно, — сказал Паршивлюк «Матч ТВ» на открытии детской футбольной школы «Динамо».
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Максименко будет защищать ворота сборной России в матче с иорданцами, Сафонов сыграет с командой Катара — Кафанов
Баринов — о матчах сборной России: «Соперники хорошие, если позволит здоровье, может, в двух играх выйду»
Футболист ЦСКА Глебов — об общении с игроками «Краснодара»: «Уже все остыло. Неправильно переносить вещи из клуба в сборную»
Максименко будет защищать ворота сборной России в матче с иорданцами, Сафонов сыграет с командой Катара — Кафанов
Баринов — о матчах сборной России: «Соперники хорошие, если позволит здоровье, может, в двух играх выйду»
Футболист ЦСКА Глебов — об общении с игроками «Краснодара»: «Уже все остыло. Неправильно переносить вещи из клуба в сборную»