Паршивлюк рассказал, когда хотел бы начать самостоятельную тренерскую карьеру

Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк в разговоре с «Матч ТВ» рассказал, когда хотел бы начать самостоятельную тренерскую карьеру.

© ФК «Динамо»

Летом 2024 года Паршивлюк завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Марцела Лички в «Динамо». Сейчас он работает в тренерском штабе Валерия Карпина.

— Сергей Паршивлюк — главный тренер. В будущем это реально?

— Это то, чего я хочу.

— Сколько отводите времени на реализацию плана?

— Сложно загадывать, но через два года я хотел бы тренировать самостоятельно, — сказал Паршивлюк «Матч ТВ» на открытии детской футбольной школы «Динамо».

