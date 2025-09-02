Игрок "Акрона" сравнил РПЛ с чемпионатом Сербии

Полузащитник "Акрона" Ифет Джаковац рассказал о разнице между РПЛ и чемпионатом Сербии.

- В РПЛ гораздо труднее забивать: команды делают упор на оборону. Игроки пробегают за матч больше, чем в Сербии, а сама лига интенсивнее и сильнее. Российский чемпионат явно более динамичный, - сказал Джаковац "Матч ТВ".

Ифет Джаковац перешел в "Акрон" из сербской "Бачка Топола" зимой 2025 года. За этот период боснийский полузащитник принял участие в 16 матчах за тольяттинскую команду, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

На данный момент "Акрон" занимает 13-е место в РПЛ с 6 очками.