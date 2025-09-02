ПСЖ шантажировал Килиана Мбаппе

Французский «ПСЖ» шантажировал форварда Килиана Мбаппе в 2023 году. Об этом сообщает французское издание RMC.

Уточняется, что руководство клуба угрожало оставлять футболиста на скамейке на протяжении всего сезона и требовало от Мбаппе продлить контракт или отказаться от бонусов. Нападающему пришлось прибегнуть к помощи адвоката.

Также сообщается, что после ухода из парижского клуба Мбаппе подал на «ПСЖ» в суд.

В 2017 году Мбаппе перешёл в «ПСЖ». Всего за парижскую команду футболист провёл 308 матчей и забил 256 голов, став лучшим бомбардиром клуба в истории.

В 2024 году Мбаппе перешёл в «Реал Мадрид» на правах свободного агента.