Экс‑футболист «Рубина» и «Локомотива» перешел в словенский «Целе»

Нападающий сборной Белоруссии Виталий Лисакович стал игроком «Целе», сообщается на сайте словенского клуба.

© ФК «Рубин»

Соглашение с 27‑летним футболистом рассчитано до конца декабря 2026 года. Лисакович пополнил состав команды на правах свободного агента.

Лисакович в прошлом сезоне выступал за калининградскую «Балтику». Ранее он играл за казанский «Рубин», московский «Локомотив», солигорский «Шахтер» и другие команды. Всего в РПЛ форвард провел 66 матчей, забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач.

«Целе» с семью победами в семи матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.