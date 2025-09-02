Экс‑футболист «Рубина» и «Локомотива» перешел в словенский «Целе»

Экс‑футболист «Рубина» и «Локомотива» Лисакович перешел в словенский «Целе»
Нападающий сборной Белоруссии Виталий Лисакович стал игроком «Целе», сообщается на сайте словенского клуба.
Соглашение с 27‑летним футболистом рассчитано до конца декабря 2026 года. Лисакович пополнил состав команды на правах свободного агента.
Лисакович в прошлом сезоне выступал за калининградскую «Балтику». Ранее он играл за казанский «Рубин», московский «Локомотив», солигорский «Шахтер» и другие команды. Всего в РПЛ форвард провел 66 матчей, забил 12 мячей и отдал 12 голевых передач.
«Целе» с семью победами в семи матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата Словении.